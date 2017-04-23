Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова

13:22, 23 апреля 2017, ПАИ

Центральная городская библиотека Пскова поздравляет всех с Международным днем книги, который сегодня отмечают во многих странах мира, и приглашает на выставку «Гулливер в Мультиверсе» петербургских художников Ивана Несветайло и Татьяны Неги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«На открытии выставки зрители поразились не только актуальностью многих высказываний Свифта, но и точностью метафоры, позволяющей соотнести композицию романа «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» с современными теориями об устройстве мира. В произведениях художников Гулливер перемещается не только из одной вымышленной страны в другую, но и из одного параллельного мира, из одной Вселенной в другие», - рассказали организаторы.

Первые посетители выставки - учащиеся инженерно-лингвистической гимназии - приняли участие в мастер-классе от художника Ивана Несветайло и создали две картины о большом и малом, которые украсят их новую школу в этом году.

Напомним, что выставка к 350-летию англо-ирландского писателя Джонатана Свифта открывает международный проект «Великое литературное путешествие вне времени и границ», поддержанный Управлением культуры администрации Пскова.