Самый безопасный город в мире определили специалисты

17:57, 23 апреля 2017, ПАИ

Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг, в котором ранжируются 288 городов, составлен порталом Numbeo.com, пишет эмиратское издание The National.

Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.