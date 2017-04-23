0
17:01
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
14:54
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
13:22
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
10:59
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
09:15
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
12:41
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
10:59
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Самый безопасный город в мире определили специалисты

Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг, в котором ранжируются 288 городов, составлен порталом Numbeo.com, пишет эмиратское издание The National.

Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
23 апреля 2017
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
23 апреля 2017
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне 1
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 6
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
23 апреля 2017
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
23 апреля 2017
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
22 апреля 2017
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 апреля 2017
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля
22 апреля 2017
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля 4

Идет загрузка...