Самую длинную подлодку построят в России

17:42, 23 апреля 2017, ПАИ

Военно-морской флот России в 2018 году примет в свой состав научную подводную лодку «Белгород» проекта 09852, самый большой корабль такого класса в мире. Как пишет газета «Известия», в основу нового корабля положен недостроенный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей». Во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 «Акула», считающихся самыми большими в мире.

Научные подводные лодки в составе флота выполняют самые разнообразные задачи, связанные в первую очередь с изучением морского дна, забором донных образцов. Кроме того, такие корабли используются в качестве носителей различных глубоководных аппаратов и станций. В частности, подводная лодка «Белгород» может стать одним из носителей глубоководной подводной станции проекта 10831 «Калитка», больше известной по неофициальному прозвищу «Лошарик».

Работы по достройке и модернизации «Белгорода», находящегося на Северодвинском машиностроительном предприятии, планируется завершить в 2018 году.