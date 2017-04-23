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Общество

MasterCard выпустила карту со сканером отпечатка пальца

Корпорация MasterCard, владеющая одноименной международной платежной системой, представила новую версию банковской карты, которая оснащена сканером отпечатка пальца. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Современные банковские карты крупных платежных систем используют стандарт EMV, который требует ввода пин-кода при проведении платежа через терминал. Несмотря на то, что требование ввести пин-код традиционно считается дополнительной мерой безопасности, его можно подсмотреть во время ввода, поэтому владельцам карт обычно рекомендуют прикрывать второй рукой клавиатуру при наборе кода.

В качестве альтернативного способа подтверждения личности для проведения платежа можно использовать биометрические сканеры, однако вплоть до недавнего времени они были слишком громоздкими для встраивания внутрь карты, поэтому при желании использовать подобную технологию пользователю пришлось бы носить отдельное устройство для сканирования отпечатка пальца.

В новой банковской карте MasterCard удалось встроить биометрический сканер прямо в саму карту. Для использования технологии необходимо при получении карты зарегистрировать отпечаток в банке и эта информация в цифровом виде будет записана на чип карты. После этого держатель карты при проведении платежа просто прикладывает палец к встроенному сканеру, и если отпечаток совпадает, то платеж проходит успешно без ввода пин-кода. 

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