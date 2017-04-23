День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня

14:18, 23 апреля 2017, ПАИ

Ежегодно 23 апреля отмечается День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы. Этот день был введен в календарь профессиональных праздников УИС приказом ФСИН России от 14 апреля 2010 года. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Основными целями взаимодействия УИС со СМИ являются создание эффективных коммуникаций с обществом, новых, более оптимальных форм и методов объективного информирования общества о деятельности УИС, создание условий для участия общественности в эффективном решении стоящих перед УИС задач, в том числе по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, укреплению законности и борьбы с коррупцией, формирование в обществе позитивного отношения к сотрудникам ФСИН России и уголовно-исполнительной системе страны в целом.

«Поздравляем коллег с профессиональным праздником. Желаем постоянного совершенствования профессионального мастерства, плодотворной работы, служебного долголетия! Побольше ярких и светлых событий - поменьше чрезвычайных ситуаций», - отметили в ведомстве.