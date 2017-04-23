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Общество

Разработкой беспилотных поездов займется РЖД

ОАО «Российские железные дороги» ищет разработчиков технологии беспилотного движения поезда на Московской и Октябрьской железных дорогах, сообщает «Интерфакс».

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная цена контрактов суммарно составляет 318 млн рублей (с НДС). Сроки выполнения работ определены до конца 2019 года.

Отмечается, что на станции Лужская в Ленинградской области еще в 2016 году была внедрена автоматическая система роспуска вагонов. Сейчас отрабатывается схема управления маневровым тепловозом по радиоканалу, которая позволит одному оператору-машинисту удаленно управлять сразу несколькими локомотивами.

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