Треть посетителей IKEA приходят в магазин ради фрикаделек

18:03, 23 апреля 2017, ПАИ

У IKEA может появиться своя сеть ресторанов, которые будут существовать отдельно от мебельных магазинов. Это связано с тем, что многие посетители приходят в IKEA исключительно для того, чтобы перекусить. Причем неизменно любимым блюдом для многих являются популярные фрикадельки. Об этом сообщает Fast Company.

В том, что основной целью визита для них является посещение кухни IKEA, признались 30% посетителей магазина. Директор по маркетингу Герд Дивальд назвал мясные шарики «лучшим продавцом диванов». В свою очередь, управляющий директор IKEA Food Майкл Ла Кур выразил уверенность в успехе новых ресторанов.

«Я твердо полагаю, что у идеи есть потенциал. Я надеюсь, через несколько лет наши клиенты скажут: «IKEA — великолепное место, где можно перекусить, а кроме того, они продают мебель», — заявил Ла Кур.

Первое кафе в магазине появилось уже на следующий год после открытия первого IKEA в Швеции в 1958 году. Ассортимент блюд постепенно дополнялся, и в 2015 году в ответ на запрос потребителей в меню появились куриные фрикадельки, а также вегетарианские блюда.