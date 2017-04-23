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Общество

Треть посетителей IKEA приходят в магазин ради фрикаделек

У IKEA может появиться своя сеть ресторанов, которые будут существовать отдельно от мебельных магазинов. Это связано с тем, что многие посетители приходят в IKEA исключительно для того, чтобы перекусить. Причем неизменно любимым блюдом для многих являются популярные фрикадельки. Об этом сообщает Fast Company.

В том, что основной целью визита для них является посещение кухни IKEA, признались 30% посетителей магазина. Директор по маркетингу Герд Дивальд назвал мясные шарики «лучшим продавцом диванов». В свою очередь, управляющий директор IKEA Food Майкл Ла Кур выразил уверенность в успехе новых ресторанов.

«Я твердо полагаю, что у идеи есть потенциал. Я надеюсь, через несколько лет наши клиенты скажут: «IKEA — великолепное место, где можно перекусить, а кроме того, они продают мебель», — заявил Ла Кур.

Первое кафе в магазине появилось уже на следующий год после открытия первого IKEA в Швеции в 1958 году. Ассортимент блюд постепенно дополнялся, и в 2015 году в ответ на запрос потребителей в меню появились куриные фрикадельки, а также вегетарианские блюда.

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