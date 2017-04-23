Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне

14:54, 23 апреля 2017, ПАИ

Псковский боксер Артур Акавов одержал победу врейтинговом бою против американского боксёра мексиканского происхождения 27-летнего мексиканцема Хосуэ Овандо. Бой состоялся 21 апреля в Аризоне (США). Об этом боксер сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее планировались, что Артур Акавов встретиться с мексиканцем Эрнандесом, аргентинцем Хуаном Альберто Годоем и представителем Нигерии, однако все трое отказались от поединка с боксером из Пскова.