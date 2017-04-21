Иван Цецерский: Пятилетний план развития городской среды должен быть сформирован к октябрю

Сегодня, 23 апреля, в ходе дебатов, организованных для членов предварительного голосования от партии «Единая Россия», глава Пскова Иван Цецерский заявил, что программа «Формирование комфортной городской среды» с перспективой на пять лет должна быть разработана к октябрю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«За предыдущие 5 лет только на 5-м избирательном округе отремонтировано 20 дворовых территорий, и еще 6 планируется в 2017 году. И этот список неокончательный. В этом году на благоустройство дворовых территорий определено беспрецедентное финансирование - 124 млн рублей. На ремонт дорог подтверждено финансирование в объеме 150 млн рублей», - уточнил глава Пскова.

По его мнению, городская среда - актуальный вопрос повестки дня: «К 2019 году, когда в Пскове пройдут 39-е Международные Ганзейские дни, нам необходимо полностью город благоустроить, озеленить, вывести качество услуг на достойный уровень».

В ходе дебатов остро был также поднят вопрос ответственности собственников, проживающих в частном секторе. Как пояснил глава Пскова, есть лица, не заключающие договора на вывоз мусора. В отношении недобросовестных владельцев земель он предложил пересмотреть ставку оплаты земельного налога, чтобы обеспечить уборку территорий за счет налоговых поступлений, в случае отсутствия прямых договоров на вывоз мусора.

Кроме того, Иван Цецерский сообщил, что с этого года при установке детских игровых площадок на округах будут учитываться потребности не только малышей, но и подростковой аудитории.