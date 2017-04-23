Тест по истории Великой Отечественной войны написали активисты движения школьников

08:04, 24 апреля 2017, ПАИ

22 апреля Струги Красные присоединились к всероссийский акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В ней приняли участие местные активисты Российского движения школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном отделении РДШ.

Всего тест, сосоящий из 30 вопросов, написали 35 человек разных возрастов, преимущественно, учащиеся 9-10 классов Стругокрасненской школы.

«Задания теста были очень интересными и одновременно сложными, но ребята смогли забрать их домой, чтобы самостоятельно выяснить правильные ответы. Средний балл участников составил 10,6, что в процентом соотношении равняется 35,3%. Это очень важно, что ребята проявили инициативу и решили поучаствовать в данном тесте. Ведь история России - это наша общая история, которую нужно знать», - сказали в организации.