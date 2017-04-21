Автомобиль «Рено» сгорел в Великих Луках
23 апреля в Великих Луках на улице Щорса, 9/3 из-за короткого замыкания электропроводки загорелась машина «Рено Клио» 2000 года выпуска. Как стало известно Псковскому агентству информации, огнем повреждена приборная панель, оплавлено лобовое стекло, закопчен салон. Пожарным удалось спасти три автомобиля.
По аналогичной причине в садоводческом товариществе «Черняковицы-2» (Псковский район) сгорел дачный дом.
Кроме того, из-за неисправности дымохода в деревне Новая Гоголевка Пковского района сгорела кровля бани.