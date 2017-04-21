Совфед обсудит создание системы оценки губернаторов на эффективность

08:16, 24 апреля 2017, ПАИ

24 апреля Совет Федерации проведет обсуждение улучшения законодательства в сфере государственной региональной политики. Одним из предложений парламентариев является создание системы оценки губернаторов на эффективность, пишет газета «Известия».

В проекте документа сказано, что существующая система оценки эффективности органов исполнительной власти регионов должна быть пересмотрена, а новая система должна иметь баланс между экономикой и социальной сферой.

Также там отмечается, что нынешняя система непрозрачна и непонятна для граждан. По мнению авторов документа, в новой системе должны быть установлены конкретные показатели социально-экономического развития регионов. Кроме того, необходимо проработать и ответственность за срыв достижения этих показателей, добавили инициаторы изменений.

Помимо этого, предлагается размещать результаты оценки деятельности на официальном сайте Минэкономразвития РФ, а также в госсистеме «Управление».