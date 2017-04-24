Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС

08:34, 24 апреля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба предложила новую схему перераспределения акцизов с производителей алкоголя в регионах. Это следует из подготовленных ведомством «Предложений по развитию конкуренции», пишет газета «Известия».

В службе полагают, что 40% сборов от производства должны поступать в региональный бюджет, а оставшиеся 60% алкогольных акцизов, перечисленных в федеральный бюджет, перераспределяться в регионы. Таким образом, весь доход от сборов с алкогольного производства перейдет в бюджеты субъектов РФ.

«Этот механизм позволит экономическими методами стимулировать усилия региональных властей по уменьшению доли контрафактной продукции», — говорится в документе ФАС.

Сейчас государство распределяет средства в субъекты в зависимости от продаж лишь 20% доходов от алкогольных акцизов, оставшаяся часть идет в местный бюджет.

По данным ФАС, поступления в бюджетную систему от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей свыше 9% (крепкая алкогольная продукция) в 2016 году составили 164,2 млрд рублей.