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Общество

Антип Водогон наступил по народному календарю

24 апреля по народному календарю наступил Антип Водогон, пишет сalend.ru.

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в V веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда начинал болеть зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.

Также Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил». Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.

Кроме того, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

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