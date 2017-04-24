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Общество

Международный день солидарности молодежи отмечается 24 апреля

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи, пишет сalend.ru.

Этот День установила Всемирная федерация демократической молодежи. Впервые праздник отмечался в 1957 году, а дата для его проведения была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Что касается традиций этого праздника, то и раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было - подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем.

Добавим, что Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи — 10 ноября, а в России День молодежи празднуют 27 июня.
 

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