К обязательным работам приговорена продавщица суррогатного алкоголя в Невельском районе

09:10, 24 апреля 2017, ПАИ

Приговором Невельского районного суда местная жительница признана виновной в продаже суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2017 года женщина приобрела у неустановленного лица спирт, развела его с водой и продавала населению.

Экспертиза показала, что реализованный алкоголя не являлся водкой, а представлял собой спиртосодержащую жидкость, изготовленную с использованием этилового спирта и воды, крепость составляла 43,5%. Также в исследуемой жидкости специалисты обнаружили метиловый спирт и ацетон, опасные для жизни и здоровья.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 200 часов обязательных работ.