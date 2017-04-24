Зампрокурора области встретится с жителями Красногородского района
27 апреля заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Красногородском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Встреча состоится в 17:00 в прокуратуре района по адресу: поселок Красногородск, улица Набережная, 41.
Желающим попасть на прием необходимо накануне обратиться к прокурору Красногородского района Виктору Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.