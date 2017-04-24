Для граждан России продлён срок безвизового пребывания в Турции

09:35, 24 апреля 2017, ПАИ

Срок безвизового пребывания в Турции для граждан России увеличился с 60 до 90 дней. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет агентство «Анадолу»

Министр отметил, что регион, где расположена Турция, переживает важные перемены, и подчеркнул, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом в ноябре 2015 года.

Напомним, турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, после чего Россия приостановила безвизовый режим с Турцией, которая не стала принимать ответные меры.