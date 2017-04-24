Выставка «Вечное эхо Чернобыля» открылась в Пскове

09:24, 24 апреля 2017, ПАИ

В Пскове в библиотеке - центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) открылась книжная выставка-просмотр «Вечное эхо Чернобыля», посвященная Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На выставке представлены художественные произведения и документальные исследования, многие из которых написаны на основе воспоминаний очевидцев. «Это позволяет реконструировать картину развития аварии на Чернобыльской АЭС, масштаб трагедии, последствия катастрофы, а также описывают причины многолетнего замалчивания глобального характера этой катастрофы», - рассказали организаторы.

Выставку можно посетить по 28 апреля бесплатно в часы работы библиотеки.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала крупнейшей радиационной катастрофой XX века.