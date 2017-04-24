Студенты псковского колледжа искусств победили в конкурсе «Преобразуем мир» в Санкт-Петербурге

10:18, 24 апреля 2017, ПАИ

Студенты 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Мария Малова, Михаил Захаров и Сергей Пантелеев победили во II-м конкурсе социально-культурных проектов для абитуриентов Санкт-Петербургского института культуры «Преобразуем мир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Дипломом 1 степени награждена Мария Малова за презентацию работы «Творческий проект «Школа Деда Мороза и Снегурочки»». Второе место разделили Михаил Захаров и Сергей Пантелеев.

Ещё пять студентов колледжа, принявших участие в конкурсе «Преобразуем мир» - Рустам Мирошниченко, Виктория Конева, Ольга Бурцева, Ксения Николаева, Анна Реница - получили специальные сертификаты.

Отметим, что призовые места на конкурсе завоевали трое студентов колледжа не только дипломы лауреатов, но и дополнительные баллы при поступлении в Санкт-Петербургский государственный институт культуры» на направление «Социально-культурная деятельность», которое они планируют в будущем.

В колледже добавили, что поездка в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и участие в конкурсе носили профориентационный характер. Студенты в сопровождении преподавателей Снежаны Власовой и Ирины Ивановой посетили все мероприятия Дня Открытых дверей института: конкурс социально-культурных проектов, экскурсии по институту, встречу с деканами факультетов, концерт классической музыки в Белом зале главного корпуса института на Дворцовой набережной.

Все участники конкурса познакомят со своими проектами слушателей студенческой конференции «Современные социокультурные технологии», которая состоится в колледже искусств 24 апреля.