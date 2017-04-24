0
10:34
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
08:34
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
15:08
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
11:02
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Еще новости
Экономика

Лишь 32,4% россиян верят в стабилизацию экономики

Лишь 32,4% россиян верят в стабилизацию экономики. В 2015 году таких было всего 24%,  в 2016-м — 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, которые приводит газета «Известия».

Отмечается, что доля граждан, которые ожидают улучшения ситуации в экономике, выросла за год с 7,6 до 13,1%. Количество пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, сократилось с 42 до 29%.

В качестве основных причин оптимистических настроений эксперты называют замедление инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, улучшение бюджетной ситуации в регионах и укрепление курса рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
24 апреля 2017
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
24 апреля 2017
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума 6
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
21 апреля 2017
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
19 апреля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)
17 апреля 2017
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО) 5

Идет загрузка...