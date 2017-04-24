Лишь 32,4% россиян верят в стабилизацию экономики

09:51, 24 апреля 2017, ПАИ

Лишь 32,4% россиян верят в стабилизацию экономики. В 2015 году таких было всего 24%, в 2016-м — 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, которые приводит газета «Известия».

Отмечается, что доля граждан, которые ожидают улучшения ситуации в экономике, выросла за год с 7,6 до 13,1%. Количество пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, сократилось с 42 до 29%.

В качестве основных причин оптимистических настроений эксперты называют замедление инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, улучшение бюджетной ситуации в регионах и укрепление курса рубля.