О майских праздниках напомнила Госинспекция труда Псковской области

18:20, 24 апреля 2017, ПАИ

Начавшаяся трудовая неделя завершится трехдневными выходными: суббота и воскресенье 29 и 30 апреля, и понедельник 1 мая - Праздник весны и труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственной инспекция труда в Псковской области.

Кроме того, четырехдневные выходные ждут псковичей на День победы - суббота 6 мая, воскресенье 7 мая, понедельник 8 мая, вторник 9 мая.

8 мая будет нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января. Сокращенных предпраздничных рабочих дней в мае не предвидится.