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Общество

Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда

Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. В 2017 году он проходит 15-й раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

По решению Международной организации труда (МОТ) Всемирный день охраны труда отмечается во многих странах мира с 2003 года. В 2017 году темой Всемирного дня охраны труда является «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: укрепление основ культуры профилактики».

Празднование Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.

История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами предприятий требований охраны труда. В 1903 году были приняты правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности, а также членам их семей.

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