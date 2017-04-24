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Общество

124 тонны запрещенной продукции изъял Роспотребнадзор в 2016 году

Роспотребнадзор в 2016 году изъял из оборота 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 2016 году Роспотребнадзор снял с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонн). За истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 тонн запрещенной продукции», - говорится в сообщении.

Всего Роспотребнадзор проверил более 111 тысяч объектов розничной торговли, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений. При этом отмечается, что основную часть выявленной продукции за период с 8 августа 2014 года по 10 апреля 2017 года составили фрукты - 149 тонны, овощи - 26,5 тонн, молоко и молочная продукция - 4 тонны, мясо и мясная продукция - 2 тонны.

«Нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей установлены на 68,5 тысячах объектов (61,5%)», - отметили в ведомстве.

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