Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта

10:34, 24 апреля 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда по Псковской области рекомендует индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность, сняться с учета, чтобы не накапливать задолженность по страховым взносам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По данным отдела взаимодействия со страхователями отделения Пенсионного фонда РФ, в регионе немало предпринимателей, которые не ведут деятельность, но зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Согласно законодательству, гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получающий доход, не освобождается от обязанности подавать декларацию в налоговые органы и уплачивать страховых взносов в ПФР.

Если сведения о доходах в налоговых органах отсутствуют в связи с тем, что индивидуальный предприниматель не представил необходимую отчетность, то страховые взносы в ПФР на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством будут рассчитываться из максимально возможного к уплате размера взносов – 187 тыс. 200 рублей.

Отметим, что процедура прекращения предпринимательской деятельности носит исключительно заявительный характер, то есть самому гражданину необходимо обратиться с заявлением в налоговые органы о прекращении предпринимательской деятельности. Только с момента внесения записи в «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (ЕГРИП) о прекращении гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ликвидация ИП), предприниматель освобождается от обязанности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Из почти 15 тысяч индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов около 2 тысяч не представили отчеты в налоговые органы за 2015 год. Всем им направлены уведомления о необходимости представить налоговые декларации, в случае непредставления информации им будут выставлены требования об уплате страховых взносов в максимальном размере.