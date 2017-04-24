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Общество

50-летие отмечает псковский детский сад «Снегирёк»

Детский сад №44 «Снегирёк»  Пскова отмечает 50-летний юбилей. От имени главы города с праздником дошкольное учреждение поздравила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат поблагодарила коллектив за добросовестный труд, заботу и внимание к детям и вручила заведующей приветственный адрес руководителя муниципалитета, в котором сказано: «Детский сад № 44 «Снегирёк» прошел славный полувековой путь становления и развития. Здесь работает сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу. Сотрудники учреждения уделяют большое внимание патриотическому, духовно-нравственному воспитанию ребят, о чём свидетельствуют награды многих профессиональных конкурсов. Всё это способствует всестороннему развитию личности ребенка».

Поздравления в адрес коллектива прозвучали также от администрации города и муниципального Управления образования, родителей и выпускников учреждения.

Отметим, детский сад №44 посещают 290 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Действует 11 общеобразовательных групп: три младшие группы, три - средние, три - старшие и две подготовительные. В дошкольном учреждении работают 48 сотрудников.

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