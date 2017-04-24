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Фальшивая купюра обнаружена в одной из гостиниц Пскова

21 апреля в выручке одной из гостиниц Пскова обнаружена пятитысячная купюра с признаками подделки. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает гражданам о порядке  действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

- Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

- Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите  приметы лица, сбывшего её. Если вы этого не сделаете и попытаетесь  избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

- Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

- Ни в коем случае  нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

- В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

- Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк.

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