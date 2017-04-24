Лучшую социальную рекламу безопасного поведения выбрали в Пскове

12:18, 24 апреля 2017, ПАИ

В Пскове состоялись финальные соревнования областного комплексного профилактического мероприятия по пожарной и электробезопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Девять школьных команд представили на суд жюри видеоролики социальной рекламы, нацеленной на пропаганду безопасного обращения с бытовыми электроприборами, навыкам правильного поведения при возгорании и безопасности на водных объектах. В течение учебного года акция проводилась при поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения ВДПО и Государственной инспекции по маломерным судам.

К финалу конкурса четвероклассники должны были придумать и снять непродолжительные игровые видеофильмы, направленные на решение социальных проблем в области пожарной, электробезопасности, или безопасного поведения на воде. Конкурсанты могли выбрать любую тему, пропагандирующую навыки безопасного поведения в школе, на улице или дома в случае возгорания, правила нахождения вблизи электросетевых объектов, обращения с бытовыми электроприборами и пр.

Среди школ города Пскова в финал вышли команды школы №11, МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», школы №2 и лицея №20. По единодушному мнению жюри лучшим был признан видеоролик школы № 11, посвященный вопросам профилактики электротравматизма. В съемках видеофильма были задействованы четвероногие артисты – собаки-терапевты породы бордер-колли, прошедшие специальную подготовку по курсу психологической реабилитации.

Отдельными призами - книжной коллекцией от газеты «Комсомольская правда» отмечена работа четвероклассников школы №2.

Среди команд районов Псковской области право выйти в финал завоевали школьники из Дновского, Стругокрасненского, Палкинского, Великолукского и Пушкиногорского районов. Лучшим признан видеоролик социальной рекламы, созданный ребятами из Дновского района.

Организаторы областного конкурса планируют активно использовать созданные школьниками видеоролики социальной рекламы в дальнейшей профилактической работе с детской аудиторией. Участие самих школьников в съемках социальной рекламы позволяет рассказать о правилах безопасности в доступной для детского восприятия форме.

Все участники и победители финала областного комплексного профилактического мероприятия по пожарной и электробезопасности получили подарки от организаторов. Для дальнейшего изучения правил безопасного поведения вблизи электросетевых объектов школьникам была вручена тематическая печатная продукция от «Псковэнерго».

Напомним, что конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится с 2003 года во всех общеобразовательных учреждениях Псковской области. Ежегодно в нем принимает участие более 5000 четвероклассников. За время проведения данного мероприятия количество пожаров по причине детской шалости сократилось в два раза, случаев детского электротравматизма в охваченной возрастной категории не зафиксировано.