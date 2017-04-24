Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области

11:46, 24 апреля 2017, ПАИ

Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина. По её словам, в случае необходимости, организаторы увеличат количество лент.

Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся в Пскове 24 апреля, а завершится 9 мая. Старт ей будет дан сегодня в 16:00 на площади Ленина у здания Псковского государственного университета.

Ленточки в Пскове будут раздавать воспитанники центра внешкольной работы «Патриот». Планируется, что её можно будет получить на одной из 10 площадок в городе. Например, у Дома офицеров, на площади Ленина, на площади Победы, у Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Также в этом году ленточки будут распространять во всех офисах компании МТС.

В этом году для псковичей вновь подготовили памятки о том, как правильно носить георгиевские ленточки.