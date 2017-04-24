Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина. По её словам, в случае необходимости, организаторы увеличат количество лент.
Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся в Пскове 24 апреля, а завершится 9 мая. Старт ей будет дан сегодня в 16:00 на площади Ленина у здания Псковского государственного университета.
Ленточки в Пскове будут раздавать воспитанники центра внешкольной работы «Патриот». Планируется, что её можно будет получить на одной из 10 площадок в городе. Например, у Дома офицеров, на площади Ленина, на площади Победы, у Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
Также в этом году ленточки будут распространять во всех офисах компании МТС.
В этом году для псковичей вновь подготовили памятки о том, как правильно носить георгиевские ленточки.