Выбежавшего на дорогу ребёнка сбила женщина на «Тойоте» в Пскове

11:11, 24 апреля 2017, ПАИ

23 апреля около 18:55 в Пскове у дома по улице Шестака 31-летняя женщина-водитель автомашины «Тойота», двигаясь по дворовой территории, сбила 7-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ребёнка с травмами доставили в Детскую областную больницу. Откуда позже отпустили домой.

Ещё один пешеход в этот день попал под колёса машины в городе Великие Луки. Авария произошла в 22:00 на улице Силина. Там ВАЗ-21099, за рулём которого сидел 47-летний мужчина, сбил 20-летнего молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил ранения, но госпитализирован не был.

Также в воскресенье в 4:45 в Пскове у дома №22 по улице Максима Горького 29-летний водитель автомашины «Дэу Нексия» на прилегающей территории при движении задним ходом сбил 26-летнего молодого человека. Госпитализация пешеходу не потребовалась.

22 апреля в 19:40 в деревне Свинухово Локнянского района 29-летний водитель автомашины «Опель Омега», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и столкнулся со скутером под управлением 44-летнего мужчины. Пострадали в аварии оба водителя.

Других ДТП в минувшие выходные на дорогах Псковской области не зарегистрировали.