По факту стрельбы на одной из улиц Пскова возбуждено уголовное дело

11:52, 24 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в полицию Пскова поступила информация о госпитализации с одной из улиц города мужчины с огнестрельными ранениями брюшной полости и бедра.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, по версии следствия, потерпевший, поссорившись вечером с предполагаемым злоумышленником, успел убежать, когда по нему был открыт огонь из огнестрельного оружия. Благодаря этому мужчина остался жив.

В ходе проверки по месту жительства подозреваемого, в его автомобиле и подвале полиция обнаружила и изъяла несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится проверка.