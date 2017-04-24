1
13:49
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
12:27
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
11:46
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
11:31
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность
17:01
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
14:54
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
13:22
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
Еще новости
Общество

Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность

В 2016 году впервые с 1990 года в Пскове рождаемость превысила смертность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, в прошлом году естественный прирост населения составил 72 человека: родились 2 тыс. 576 детей, умерли 2 тыс.  504 человека.

Специалисты Псковской городской Думы и администрации города регулярно получают и анализируют данные Псковстата о социально-экономическом положении муниципального образования «Город Псков». Согласно наблюдениям, последние десять лет естественная убыль населения сокращалась: в 2005 году этот показатель составил минус 1 518, в 2015 году -  минус 85.

«Несмотря на то, что демографическая политика находится в ведении региональных властей, в администрации Пскова работает отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город», основная деятельность которого направлена на реализацию долгосрочной целевой программы «Здоровый город Псков» и разработку профилей общественного здоровья различных слоев населения города Пскова», - добавили в пресс-службе муниципалитета.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
24 апреля 2017
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
24 апреля 2017
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
24 апреля 2017
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность
24 апреля 2017
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность 1
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
23 апреля 2017
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
23 апреля 2017
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне 3
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 8
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
23 апреля 2017
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове

Идет загрузка...