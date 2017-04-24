Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность

11:31, 24 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году впервые с 1990 года в Пскове рождаемость превысила смертность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, в прошлом году естественный прирост населения составил 72 человека: родились 2 тыс. 576 детей, умерли 2 тыс. 504 человека.

Специалисты Псковской городской Думы и администрации города регулярно получают и анализируют данные Псковстата о социально-экономическом положении муниципального образования «Город Псков». Согласно наблюдениям, последние десять лет естественная убыль населения сокращалась: в 2005 году этот показатель составил минус 1 518, в 2015 году - минус 85.

«Несмотря на то, что демографическая политика находится в ведении региональных властей, в администрации Пскова работает отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город», основная деятельность которого направлена на реализацию долгосрочной целевой программы «Здоровый город Псков» и разработку профилей общественного здоровья различных слоев населения города Пскова», - добавили в пресс-службе муниципалитета.