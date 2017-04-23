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Культура

«Душеполезные песни на каждый день» исполнит сегодня «Трио Старостина» в Пскове

24 апреля в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы выступит «Трио Старостина» с программой «Душеполезные песни на каждый день». Концерт состоится в рамках 43-го Фестиваля русской музыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Название группы определяет фольклорная направленность коллектива. В программе будут представлены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации.

Основатель коллектива — Сергей Старостин, певец, инструменталист, исполнитель на народных духовых инструментах (жалейки (рожки), обертоновые флейты, гусли и другие), этнограф, собиратель, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий. Настоящая концертная деятельность Сергея Старостина началась с создания Moscow Art Trio.

Он работал с известной норвежской вокалисткой Мэри Бойн и армянским музыкантом Дживаном Гаспаряном. Выступал на многих отечественных и зарубежных фестивалях. А в 2002 году Сергей Старостин был номинирован на премию World Music - 2003, присуждаемую британской радиокомпанией Би-би-си.

Основатель группы «Волков-трио» Владимир Волков, российский контрабасист, композитор, продюсер, участник группы «Аукцыон», также входит в состав «Трио Старостина». Он играл в дуэте с Вячеславом Гайворонским, Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Томашом Станько, группой «Поп-механика» Сергея Курёхина. Выступал на одной сцене с группой Андрея Кондакова «Интерджаз», трио Аркадия Шилклопера, играл в составе «Оркестра московских композиторов», в российско-голландском квартете «Вершки-да-корешки».

Еще один участник Трио — Андрей Котов, певец, хормейстер и фольклорист. Занимается изучением особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен. Создатель и руководитель хора древнерусской духовной музыки «Сирин». В его репертуаре русские народные распевы, духовные стихи.

Напомним, что Андрея Котова псковичи знают по Пещному действу, которое исполнял коллектив «Сирин» в рамках Пушкинского фестиваля. Андрей Котов – руководитель ансамбля «Сирин».

В продаже еще осталось несколько билетов. Их можно приобрести в кассах БКЗ, театра на улице Пушкина, 13, а также в кассе гипермаркета «Империал» на первом этаже и на сайте.

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