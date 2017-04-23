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Спорт

Великолучане стали победителями и призёрами всероссийской олимпиады школьников по физкультуре

Школьники из Великих Лук стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по физической культуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области.

Заключительный этап соревнований проходил с 15 по 21 апреля на базе Ульяновского государственного университета, который в восьмой раз стал площадкой для состязаний. В Ульяновск съехались более 200 школьников, успешно прошедших региональные этапы олимпиады в своих республиках и областях. Дети представляли 76 регионов России.

От Псковской области на  олимпиаду были направлены  учащиеся 11-го класса лицея № 11 города Великие Луки Александр Горбунов и Василиса Лукина. Команду школьников подготовили учителя физической культуры Галина Ильина и Игорь Иванов, а также директор лицея Елена Рождественская.

Конкурсное испытание состояло из двух этапов: ответов на тестовые вопросы по теме «Физическая культура» и выполнение базовых упражнений по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике.

По результатам соревнований Александр Горбунов стал победителем олимпиады и Василиса Лукина — призером.

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