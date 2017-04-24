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Общество

Собственную мать избил житель Новосокольников

В Новосокольниках экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений свой матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Малоудрайской происходит конфликт. Вскоре экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где задержал 39- летнего местного жителя, который избил свою 63-летнюю мать.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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