Современные кровати и спальные системы: новый взгляд на комфортный сон

12:03, 24 апреля 2017, ПАИ

Для организации правильного спального места, способствующего крепкому и спокойному сну, требуются качественные кровати и спальные системы. Современные люди заботятся о здоровье своего тела различными способами, а польза сна известна не понаслышке. Восстановить силы после трудового дня, зарядиться бодростью и хорошим самочувствием на весь день помогает спальная системе perrino.

Этот производитель, отлично известный на отечественном рынке, создает комфортные системы, которые состоят из:

- изголовья;

- пружинного или беспружинного блока;

- основного матраса;

- топпера.

Продуманные конструкции пришли на смену обычным кроватям, которые раньше были единственным способом организовать полноценное спальное место. Усовершенствованные модели обладают улучшенными характеристиками, а также они усиливают действие ортопедических матрасов.

Принцип действия

Конструктивной особенностью системы является плоское дно, способное прогибаться под действующей на него нагрузкой. Надежные блок выполняет функцию матраса, а дополнительный верхний топпер увеличивает срок эксплуатации и добавляет удобства. Большое внимание производитель уделяет дизайну устройства. Изящные или лаконичные формы изголовья и удачные цветовые вариации отлично подходят под различные интерьерные стили и направления мебельной моды. Гармония, уют и здоровый сон объединяет систему Perrino. Конструкция напоминает спальное ложе императора за счет своей высоты, что привносит роскошь в покои. Многие потребители все больше отдают предпочтение инновационному решению в областикомфортного и здорового сна, тем более что цены вполне разумные и полностью оправданные.