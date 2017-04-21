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Современные кровати и спальные системы: новый взгляд на комфортный сон

Для организации правильного спального места, способствующего крепкому и спокойному сну, требуются качественные кровати и спальные системы. Современные люди заботятся о здоровье своего тела различными способами, а польза сна известна не понаслышке. Восстановить силы после трудового дня, зарядиться бодростью и хорошим самочувствием на весь день помогает спальная системе perrino.

Этот производитель, отлично известный на отечественном рынке, создает комфортные системы, которые состоят из:

- изголовья;
- пружинного или беспружинного блока;
- основного матраса;
- топпера.

Продуманные конструкции пришли на смену обычным кроватям, которые раньше были единственным способом организовать полноценное спальное место. Усовершенствованные модели обладают улучшенными характеристиками, а также они усиливают действие ортопедических матрасов.

Принцип действия

Конструктивной особенностью системы является плоское дно, способное прогибаться под действующей на него нагрузкой. Надежные блок выполняет функцию матраса, а дополнительный верхний топпер увеличивает срок эксплуатации и добавляет удобства. Большое внимание производитель уделяет дизайну устройства. Изящные или лаконичные формы изголовья и удачные цветовые вариации отлично подходят под различные интерьерные стили и направления мебельной моды. Гармония, уют и здоровый сон объединяет систему Perrino. Конструкция напоминает спальное ложе императора за счет своей высоты, что привносит роскошь в покои. Многие потребители все больше отдают предпочтение инновационному решению в областикомфортного и здорового сна, тем более что цены вполне разумные и полностью оправданные.

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