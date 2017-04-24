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Общество

Победу на всероссийских соревнованиях по мини-футболу одержали псковские курсанты

Псковские курсанты филиала Академии ФСИН России одержали победу на всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Самаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из всех образовательных организаций ФСИН России.

Курсанты Псковского филиала академии Никита Шибко, Никита Щербаков и Дмитрий Самойлов выступили на соревнованиях в составе команды Академии ФСИН России, которая стала победителем чемпионата.

Дмитрий Самойлов был награжден специальным призом и дипломом за победу в номинации «Лучший защитник соревнований».

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