Победу на всероссийских соревнованиях по мини-футболу одержали псковские курсанты

14:11, 24 апреля 2017, ПАИ

Псковские курсанты филиала Академии ФСИН России одержали победу на всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Самаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из всех образовательных организаций ФСИН России.

Курсанты Псковского филиала академии Никита Шибко, Никита Щербаков и Дмитрий Самойлов выступили на соревнованиях в составе команды Академии ФСИН России, которая стала победителем чемпионата.

Дмитрий Самойлов был награжден специальным призом и дипломом за победу в номинации «Лучший защитник соревнований».