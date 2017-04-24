До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая

12:27, 24 апреля 2017, ПАИ

До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая, сообщила Псковскому агентству информации начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, начавшаяся неделя будет достаточно прохладной, ожидается ветер северных направлений. Ночью температуры будут достигать 0 ...+5 градусов, днём термометры покажут от +3 до +8. Прогнозируются также осадки в виде мокрого снега и дождя.

«К 1 мая мы ожидаем повышения температуры, но это будет на фоне восточного ветра, поэтому очень жарко не будет. Дневные температуры, предположительно, могут повышаться до +15 градусов, ночные - также будут положительными: 0...+5, +2...+7 градусов. Практически без осадков», - уточнила Тала Нещадимова.