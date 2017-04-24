Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
29 апреля в 18:00 состоится совместная тематическая вечеринка детского клуба «Топтышка» и фитнес клуба «С-фитнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
«Пират Джек Воробей собирает новую команду моряков, чтобы отправится в плаванье и отыскать клад семи морей. Гостей ждут пиратские испытания и веселые конкурсы и минидискотека», - рассказали организаторы.
На мероприятие ведётся предварительная запись по телефону 55-77-75. Количество мест ограничено, запись закрывается 28 апреля в 22:30.