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Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля

29 апреля в 18:00 состоится совместная тематическая вечеринка детского клуба «Топтышка» и фитнес клуба «С-фитнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Пират Джек Воробей собирает новую команду моряков, чтобы отправится в плаванье и отыскать клад семи морей. Гостей ждут пиратские испытания и веселые конкурсы и минидискотека», - рассказали организаторы.

На мероприятие ведётся предварительная запись по телефону 55-77-75. Количество мест ограничено, запись закрывается 28 апреля в 22:30.

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