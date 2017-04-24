Юные бойцы из Печор сразятся в первенстве России по рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов

18:15, 24 апреля 2017, ПАИ

Печорский военно-патриотический клуб «Рубеж» примет участие в Х открытом первенстве России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов, который пройдет в Сергиевом Посаде с 19 по 21 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель клуба Игорь Тезнев.

По словам руководителя клуба, «Рубеж» готовит команду для выступления на соревнованиях в младшей возрастной группе (12-13 лет). В составе команды - учащиеся школ города Печоры: Семен Летов, Егор Лавров Егор, Роман Сомов, Андрей Шумский.

Кроме того, Игорь Тезнев рассказал, что с 2009 года «Рубеж» 7 раз участвовал в открытых первенствах России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов в Сергиев-Посаде.

«Участие в таких мероприятиях позволяло формировать духовный и физический облик современной молодежи в свете православных ценностей, укреплять связи между военно-патриотическими клубами, повышать спортивное мастерство и готовиться к служению Отечеству», - отметил он.

Мероприятие организует Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет» при поддержке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, Центра специального назначения ФСБ России, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Соревнования будут проходить в городе Сергиев-Посад на базе спорткомплекса «Луч».