1 июня начнётся капремонт детсада №7 в Пскове

12:47, 24 апреля 2017, ПАИ

1 июня начнётся капремонт детсада №7 «Росток» на улице Свердлова, 40 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это время сад прекратит работу. Мера согласована с родителями детей и одобрена ими. Все воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям в центре города. Подготовительная группа по просьбе родителей в полном составе перейдёт в дошкольное отделение 47-й школы, чтобы дети полноценно в привычном коллективе подготовились к школе.

Воспитатели в соответствии с трудовым законодательством будут получать две трети от оклада. В то же время практически все будут трудоустроены на полставки в другие детские сады Пскова. Таким образом, закрываются все имеющиеся вакансии по воспитателям в детских дошкольных учреждениях Пскова.