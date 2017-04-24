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Общество

1 июня начнётся капремонт детсада №7 в Пскове

1 июня начнётся капремонт детсада №7 «Росток» на улице Свердлова, 40 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это время сад прекратит работу. Мера согласована с родителями детей и одобрена ими. Все воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям в центре города. Подготовительная группа по просьбе родителей в полном составе перейдёт в дошкольное отделение 47-й школы, чтобы дети полноценно в привычном коллективе подготовились к школе.

Воспитатели в соответствии с трудовым законодательством будут получать две трети от оклада. В то же время практически все будут трудоустроены на полставки в другие детские сады Пскова. Таким образом, закрываются все имеющиеся вакансии по воспитателям в детских дошкольных учреждениях Пскова.

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