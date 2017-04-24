Жильцы дома №16 на Пароменском переулке в Пскове просят включить его в план капремонта

13:08, 24 апреля 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров встретился с жителями дома по Пароменскому переулку, 16. Они обратились к парламентарию с просьбой оказать содействие для включения дома в программу капитального ремонта на следующий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Собственники пояснили, что их дом уже числился в программе на текущий год, но в итоговый перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту, не был включен. При этом крыша дома находится в крайне неудовлетворительном состоянии, инженерные сети и фундамент изношены. Ситуация, по мнению жителей, близка к критической. Специалисты Управления городского хозяйства администрации Пскова подтвердили необходимость скорейшего решения вопроса.

Илья Комиссаров направит письмо в Фонд капитального ремонта с просьбой рассмотреть этот дом как приоритетный для включения в краткосрочную программу капремонта на следующий год. Управляющая организация также выразила готовность оказывать всестороннее содействие.