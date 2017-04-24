Шесть нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области

13:54, 24 апреля 2017, ПАИ

В Пскове, Пушкинских Горах, Усвятах и Великолукском районе полицейские выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 21 апреля в Пушкинских Горах у дома по улице Лермонтова полиция остановила «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 42-летний житель Пыталово.

22 апреля в Пскове на улицах Советской Армии, Вокзальной и Советской полицейские выявили водителей 29-ти и 57 лет, которые в нетрезвом состоянии управляли автомобилями ВАЗ.

Также в деревне Лычево Великолукского района по улице Мира на автомобиле ВАЗ-21063, двигался 40-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии. Его остановили дорожные полицейские.

23 апреля в Усвятах по улице Козловской на мопеде ехал пьяный 45-летний гражданин. По данным фактам полиция проводит проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.