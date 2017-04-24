«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры

13:49, 24 апреля 2017, ПАИ

На этой неделе «Авентин-Псков» вновь предлагает приобрести квартиры, дома и дачи со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, цены снижены на следующие объекты:

1. Дача в садовом товариществе «Торошинка». Новая цена - 400 тысяч рублей. Старая цена - 450 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.

4. Однокомнатная квартира-студия на улице Михайловской, 1 в деревне Борисовичи Псковского района. Новая цена - 1 млн 310 тысяч рублей. Старая цена - 1 млн 360 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.

8. Дом в Серёдке . Новая цена - 300 тысяч рублей. Старая цена - 500 тысяч рублей. Скидка - 200 тысяч рублей.

Также в продаже появились новые объекты недвижимости:

1. Двухкомнатная квартира в Пскове на Труда, 20 в кирпичном доме. Квартира в хорошем состоянии, с интересным ремонтом.