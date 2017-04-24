«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
На этой неделе «Авентин-Псков» вновь предлагает приобрести квартиры, дома и дачи со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, цены снижены на следующие объекты:
1. Дача в садовом товариществе «Торошинка». Новая цена - 400 тысяч рублей. Старая цена - 450 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
2. Трехкомнатная квартира в Пскове на улице Мирной, 4 а. Новая цена - 2 млн 400 тысяч рублей. Старая цена - 2 млн 450 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
3. Однокомнатная квартира на улице Владимирской, 8 в деревне Родина Псковского района. Новая цена - 1 млн 500 тысяч рублей. Старая цена - 1 млн 550 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
4. Однокомнатная квартира-студия на улице Михайловской, 1 в деревне Борисовичи Псковского района. Новая цена - 1 млн 310 тысяч рублей. Старая цена - 1 млн 360 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
5. Однокомнатная квартира в Пскове на улице Юбилейной, 93а. Новая цена - 1 млн 400 тысяч рублей. Старая цена - 1 млн 450 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
6. Дом на берегу Псковского озера в деревне Молгово. Новая цена - 2 млн 300 тысяч рублей. Старая цена - 2 млн 400 тысяч рублей. Скидка - 100 тысяч рублей.
7. Комната 9,5 квадратных метра в трёхкомнатной квартире на улице Западной, 31 в Пскове. Новая цена 450 тысяч рублей. Старая цена - 500 тысяч рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
8. Дом в Серёдке. Новая цена - 300 тысяч рублей. Старая цена - 500 тысяч рублей. Скидка - 200 тысяч рублей.
9. Двухкомнатная квартира в Пскове на улице Максима Горького, 9. Новая цена - 1 млн 370 тысяч рублей. Старая цена - 1 млн 400 тысяч рублей. Скидка - 30 тысяч рублей.
10. Двухэтажный дом в деревне Задорожье в 4 километрах от Пскова. Новая цена - 2 млн 500 тысяч рублей. Старая цена - 2 млн 600 тысяч рублей. Скидка - 100 тысяч рублей.
Также в продаже появились новые объекты недвижимости:
1. Двухкомнатная квартира в Пскове на Труда, 20 в кирпичном доме. Квартира в хорошем состоянии, с интересным ремонтом.
2. Трехкомнатная квартира в Пскове на улице Байкова, 10. Частично сделан ремонтом, на кухне остается мебель. Цена 2 млн 100 тысяч рублей.
3. Трёхкомнатная квартира в Пскове на улице Кузбасской дивизии, 38. Квартира новой планировки, в отличном состоянии. При продаже остается мебель и техника. На кухне пол с подогревом.
4. Земельный участок 13 соток в деревне Борисовичи Псковского района (напротив Уграды) под строительство жилого дома.
5. Две комнаты 19 и 16 квадратных метров в блоке на улице Рельсовой, 6 в Пскове. Состояние обычное, установлены стеклопакеты. Места общего пользования - в приличном состоянии.
6. Двухкомнатный блок на улице Солнечной, 7 в Пскове. Общая площадь - 36 квадратных метра, первый этаж кирпичного дома. Состояние хорошее, в санузле - кафель.
7. Трехкомнатная квартира в Середке. Хорошее состояние квартиры, балкон - на большую комнату и кухню, застеклён. Установлен бойлер на горячую воду. До Пскова 40 км. При продаже в квартире остаётся кухня и шкаф.