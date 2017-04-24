Южный ветер и до 10 градусов тепла обещают псковские синоптики 25 апреля

18:10, 24 апреля 2017, ПАИ

25 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -2…+3 градуса, днем: +5…+10.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

