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Общество

Зональный семинар для федеральных и мировых судей Псковской области пройдет 24 апреля

24 апреля в Пскове на базе Псковского областного суда проходит зональный  семинар  для федеральных и мировых судей городов Пскова и Острова, а также Гдовского, Псковского, Плюсского, Стругокрасненского, Печорского, Палкинского, Порховского, Дновского, Дедовичского и Пыталовского районных судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Семинар  включает два блока вопросов по   уголовному,    гражданскому  и  административному   судопроизводству. Речь, в частности, идёт о правилах  составления  вводной  части  приговора, об особенностях  описательно-мотивировочных  частей  обвинительного  и  оправдательного  приговоров,  приговора,  постановленного  в  особом  порядке, особенностях  резолютивной  части  обвинительного  приговора.

27 апреля аналогичный семинар пройдет в Великих Луках. В нём примут участие федеральные  и  мировые  судьи южных районов Псковской области: города Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого,  Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического и Себежского районов.

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