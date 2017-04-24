Зональный семинар для федеральных и мировых судей Псковской области пройдет 24 апреля

16:21, 24 апреля 2017, ПАИ

24 апреля в Пскове на базе Псковского областного суда проходит зональный семинар для федеральных и мировых судей городов Пскова и Острова, а также Гдовского, Псковского, Плюсского, Стругокрасненского, Печорского, Палкинского, Порховского, Дновского, Дедовичского и Пыталовского районных судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Семинар включает два блока вопросов по уголовному, гражданскому и административному судопроизводству. Речь, в частности, идёт о правилах составления вводной части приговора, об особенностях описательно-мотивировочных частей обвинительного и оправдательного приговоров, приговора, постановленного в особом порядке, особенностях резолютивной части обвинительного приговора.

27 апреля аналогичный семинар пройдет в Великих Луках. В нём примут участие федеральные и мировые судьи южных районов Псковской области: города Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического и Себежского районов.