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Общество

Георгиевские ленточки начали раздавать волонтеры в Великих Луках

24 апреля в Великих Луках стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

Сегодня волонтеры начали раздавать этот символ памяти и победы в Великой Отечественной войне в различных микрорайонах города. «Как обычно, георгиевские ленточки распространяются бесплатно, смысл акции в том, чтобы с помощью прикрепленной к одежде ленты показать свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу», - отметили в администрации муниципалитета.

Подробнее узнать о времени и местах массовой раздачи ленточек можно в отделе по молодежной политике управления образования по телефону (81153) 5-61-29.

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