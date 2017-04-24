Около 18 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу псковские специалисты
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии около 18 тонн продовольственного картофеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета послужило несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах.
Также в контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский района) запрещен ввоз из Белоруссии около 2 тонн картофеля без фитосанитарного сертификата.
Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.