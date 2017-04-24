Около 18 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу псковские специалисты

15:37, 24 апреля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии около 18 тонн продовольственного картофеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета послужило несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах.

Также в контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский района) запрещен ввоз из Белоруссии около 2 тонн картофеля без фитосанитарного сертификата.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.