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Общество

За несколько месяцев псковские приставы наложили больше арестов, чем за полгода в 2016-м

За начало 2017 года псковские приставы наложили больше арестов, чем за полгода в 2016-м. Об этом сообщил руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции 24 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если судебный пристав пришел к вам домой, пугаться не надо. Для начала проверьте личность пристава - его документы, он необязательно должен быть в форме. Общайтесь спокойно. Первое, что он проверяет, - вашу личность, и знакомит с основанием своего прихода. Его больше интересует имущество по адресу, а не сам должник. Даже если там живет не должник, а его родственники, все равно имущество арестуют. Чтобы такого не произошло необходимо предоставить соответствующие документы», - разъяснил Сергей Колесников.

При этом он отметил, что сразу имущество приставы забирать не будут, его оставят на ответственное хранение. «У должника есть право провести самореализацию имущества и вырученные деньги направить на погашение долга, если нет, этим займутся соответствующие ведомства», - сказал Сергей Колесников.

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