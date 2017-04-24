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Общество

7 раз наказывали банки за списание соцвыплат с карт псковских должников в 2016 году

За 2016 год Псковские банки 7 раз привлекались к административной ответственности за списание соцвыплат с карт должников. Об этом сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Псковской области Сергей Колесников, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Таким образом Сергей Колесников ответил на вопрос уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова о случае, когда приставы списали деньги с карты должницы, хотя на нее она получает только социальное пособие.

«Банки и приставы не знают какие именно деньги находятся на карте, поэтому информировать об этом должен сам должник. Обратиться в банк, предоставить документы и отметить, что взыскивать эти деньги нельзя», - подчеркнул начальник псковского УФССП.

По словам Сергея Колесникова, даже после уведомления о запрете взыскания средств, банки продолжали списывать деньги, либо арестовывали их. «Поэтому мы сформировали практику, когда в этом случае банки привлекаются к административной ответственности», - добавил он.

«Должникам грозят серьезные меры и арест счетов, и размещение информации в СМИ, запрет на выезд, и визит судебного пристава, вплоть до того, что они могут вскрыть квартиру», - напомнил Сергей Колесников.

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